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21 октября Суббота

Уфа   °

В Уфе «солнечные» дети сажают кедры у театра «Нур»

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии сегодня, 21 октября,проходит акция по посадке кедров и сосен и уборке территории вблизи театра «Нур». В акции принимают участие «солнечные» дети, сообщает пресс-служба мэрии.

Организаторы пытаются добиться социальной адаптации детей с синдромом Дауна и молодых людей с инвалидностью. У взрослых будет возможность окружить «особых» людей своим вниманием и теплотой, а также найти маленького друга по переписке. Например, написать открытку с Новым годом или Рождеством понравившемуся малышу.

С 12.00 до 13.30 участников акции ждёт горячий чай, вкусности и веселые игры с призами.

«Солнечная аллея» была заложена еще прошлой осенью. Тогда в акции приняли участие более 50 волонтеров и 10 «солнечных» детей.

Теги: экологическая акция, солнечные дети
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