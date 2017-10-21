УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии сегодня, 21 октября,проходит акция по посадке кедров и сосен и уборке территории вблизи театра «Нур». В акции принимают участие «солнечные» дети, сообщает пресс-служба мэрии.

Организаторы пытаются добиться социальной адаптации детей с синдромом Дауна и молодых людей с инвалидностью. У взрослых будет возможность окружить «особых» людей своим вниманием и теплотой, а также найти маленького друга по переписке. Например, написать открытку с Новым годом или Рождеством понравившемуся малышу.

С 12.00 до 13.30 участников акции ждёт горячий чай, вкусности и веселые игры с призами.

«Солнечная аллея» была заложена еще прошлой осенью. Тогда в акции приняли участие более 50 волонтеров и 10 «солнечных» детей.