В Уфе на Гостином дворе горел автомобиль Фото: скрин видео | Видео: БашДТП В Уфе на Гостином дворе горел автомобиль Фото: скрин видео | Видео: БашДТП

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на Гостином дворе загорелся автомобиль. Видео происшествия очевидцы выложили в группе БашДТП.

Полыхала машина, находившаяся прямо на тротуаре. Как она оказалась в этом месте, и не пострадал ли водитель, не известно.

Прибывшие огнеборцы смогли локализовать возгорание. Причины инцидента выясняются.

Сегодня рано утром горел еще один автомобиль — Chevrolet Niva, на парковке около торгово-культурного центра «Ultra» по Бакалинской.