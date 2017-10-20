В Уфе на Гостином дворе горел автомобиль
В Уфе на Гостином дворе горел автомобиль Фото: скрин видео | Видео: БашДТП
В Уфе на Гостином дворе горел автомобиль Фото: скрин видео | Видео: БашДТП
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Уфе на Гостином дворе загорелся автомобиль. Видео происшествия очевидцы выложили в группе БашДТП.
Полыхала машина, находившаяся прямо на тротуаре. Как она оказалась в этом месте, и не пострадал ли водитель, не известно.
Прибывшие огнеборцы смогли локализовать возгорание. Причины инцидента выясняются.
Сегодня рано утром горел еще один автомобиль — Chevrolet Niva, на парковке около торгово-культурного центра «Ultra» по Бакалинской.