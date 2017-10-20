В Башкирии помогли многодетной семье, пострадавшей в пожаре Фото: Минэкономразвития РБ В Башкирии помогли многодетной семье, пострадавшей в пожаре Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии помогли многодетной семье, пострадавшей в пожаре. Пожар произошел в селе Караидель 5 октября и в одночасье лишил семью из 12 человек жилья и всего имущества. К счастью, никто не пострадал. Огнем уничтожены баня, старый бревенчатый дом, а также мебель, одежда, документы.

Инициатором сбора денежных средств и вещей первой необходимости для погорельцев выступило Минэкономразвития региона.

Исполняющий обязанности заместителя министра Светлана Малинская посетила семью и от имени ведомства передала материальную помощь и пожелала скорейшего решения жилищного вопроса.