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20 октября Пятница

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«Салават Юлаев» обыграл ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга

СПОРТ

«Салават Юлаев» обыграл ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга Фото: Олег Яровиков

«Салават Юлаев» обыграл ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

«Салават Юлаев» начал домашнюю серию с победы над "Автомобилистом". Уже с первых секунд уфимцы пошли вперед, реальные шансы забить имели Теему Хартикайнен и Йоонас Кемппайнен, однако финскому дуэту в этот раз не повезло. Открыть счет первому звену "юлаевцев" удалось на седьмой минуте: после передачи Умарка шайбу в ворота Коваржа отправил Хартикайнен.

За пять минут до конца периода гости из Екатеринбурга сравняли счет: обидную шайбу Бен Скривенс пропустил от экс-капитана «СЮ» Дениса Куляша.

В самом начале второго периода скандинавское звено уфимского клуба снова вывело команду вперед: ассисентом Кемппайнену выступил все тот же Линус Умарк. Надолго удержать лидерство «юлаевцы» не смогли. За нарушение численного состава свою бывшую команду снова наказал Денис Куляш. В последние несколько минут перед перерывом екатеринбуржцы имели шансы вывести команду вперед, но, к сожалению для гостевого сектора, сделать этого не смогли. Зато уфимцам гол в раздевалку удался: за несколько секунд до сирены отличился Евгений Коротков.

Большую часть третьего игрового периода «зеленой машине» удавалось удерживать преимущество, но за шесть минут до конца игры счет на табло снова сравнялся — третью шайбу в ворота уфимцев забил Евгений Чесалин.

В последние минуты матча «юлаевцы» заставили болельщиков поволноваться. Сначала гол Игоря Макарова едва не отменили из-за положения вне игры. Однако повторный просмотр показал, что оффсайда не было. А за несколько секунд до конца игры Йоонас Кемппайнен оформил дубль, поразив пустые ворота соперника. Итоговый счет — 5:3 в пользу «Салавата Юлаева».

Теги: хоккей
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