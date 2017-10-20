В Башкирии библиотеку превратили в молодежный креатив-центр Фото: пресс-служба Главы Башкортостана В Башкирии библиотеку превратили в молодежный креатив-центр Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ходе рабочей поездки в Стерлитамак Глава Башкортостана Рустэм Хамитов обсудил опыт города по модернизации библиотек.

На выставке, которая проходит в фойе городского Дворца культуры, директор Центральной библиотечной системы Стерлитамака Альфия Асфандиярова рассказала, что на базе библиотеки № 4 создан Молодёжный Креатив-центр, который стал местом проведения интеллектуальных встреч городских молодёжных сообществ, а также своеобразной арт-площадкой для тех, кто делает первые шаги в творчестве. В центре проводятся различные творческие мастер-классы, тренинги, образовательно-просветительские курсы. Здесь же можно познакомиться с работой 3D-принтера, получить ознакомительные консультации по 3D-моделированию.

Альфия Асфандиярова также сообщила, что в Центре технической информации, который размещается в библиотеке № 2, в декабре откроется музей занимательных наук с интерактивными экспонатами, иллюстрирующими законы физики и математики. Этот проект будет реализован в рамках программы поддержки местных инициатив.

– Я постоянно занимаюсь библиотечной темой. Считаю, что библиотеки должны работать в другом формате. Стеллажи, пыльные книги – это уже позавчерашний день, – отметил Рустэм Хамитов. – Сейчас библиотека должна быть местом встречи, общения. То, что вы делаете, надо показывать другим.