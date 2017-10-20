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20 октября Пятница

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В Уфе появился Мемориальный комплекс морякам Башкортостана

ОБЩЕСТВО

В Уфе появился Мемориальный комплекс морякам Башкортостана

Фото: администрация г.Уфы

В Уфе появился Мемориальный комплекс морякам Башкортостана

Фото: администрация г.Уфы

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе, в Парке Победы состоялось торжественное открытие Мемориального комплекса морякам Башкортостана, погибшим в мирное время при исполнении воинского долга. Мероприятие было посвящено 100-летию создания Военного комиссариата РБ и образованию Российского флота.

Комплекс состоит из трех элементов. Рубка атомной подводной лодки 671 проекта привезена из Мурманской области, на ней установлена табличка с именами погибших моряков. Еще одним элементом композиции является скульптура олицетворяющая мать, жену, любимую девушку моряка. Символ верности и любви, надежды и скорби посвящен гибели подлодки «Курск». Также в комплекс входит стела с барельефами Петра I, адмиралов Федора Ушакова, Павла Нахимова и вице-адмирала Степана Макарова, символизирующая создание российского флота. Мемориал начал строиться в октябре 2012 года по инициативе Морского собрания Башкортостана.

В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие генералы и адмиралы Вооруженных Сил страны, Герои Советского Союза и Герои России – уроженцы Башкортостана, ветераны Вооруженных сил и Военно-морского флота РФ, члены Морского собрания РБ, ветеранских, общественных организаций, представители Морских собраний соседних регионов.

В республике проживает более 43 тысяч человек, которые отслужили в Военно-морском флоте России. Более 35 уроженцев башкирской земли являются адмиралами.

Теги: мемориальный комплекс, моряки
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