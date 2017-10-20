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В Уфе сотрудник автомойки на угнанном автомобиле попал в ДТП

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе сотрудник автомойки на угнанном автомобиле попал в ДТП Фото: Ксения Калинина

В Уфе сотрудник автомойки на угнанном автомобиле попал в ДТП Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе сотрудник автомойки на угнанном автомобиле попал в ДТП. 26-летний мужчина угнал машину с территории автомойки, где трудился мойщиком. Владелец всего на один вечер оставил свою «Ауди» на чистку салона, а недобропорядочный работник сервиса решил воспользовался транспортом клиента.

Ночью угонщик попал в аварию, въехав в отечественный автомобиль, припаркованный на улице Менделеева.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали водителя иномарки в состоянии алкогольного опьянения. Нашелся и законный владелец угнанной машины.

По факту угона возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Теги: ДТП, угон
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