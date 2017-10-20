В Башкирии чиновник незаконно раздал землю, предназначенную для строительства библиотеки, своим родственникам Фото: из открытых источников В Башкирии чиновник незаконно раздал землю, предназначенную для строительства библиотеки, своим родственникам Фото: из открытых источников

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Бывший управляющий делами администрации Балтачевского района вместе с главой муниципалитета незаконно изъял из пользования местного библиотечного объединения 33 сотки земли в центре села Старобалтачево. Как сообщили в региональной прокуратуре, чиновники обеспечили ее льготное предоставление своим семьям.

Между тем на данном участке стоимостью около 600 тыс рублей планировалось построить здание центральной библиотеки.

Обвиняемый осужден к условному лишению свободы за злоупотребление должностными полномочиями. По иску прокурора района суд обязал чиновника и его семью вернуть муниципалитету незаконно полученную землю.