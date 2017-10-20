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Жители Башкирии могут самостоятельно изучить жестовый язык

ОБЩЕСТВО

Жители Башкирии могут самостоятельно изучить жестовый язык Фото: из открытых источников

Жители Башкирии могут самостоятельно изучить жестовый язык Фото: из открытых источников

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жители Башкортостана могут самостоятельно изучить базовый русский жестовый язык. В этом им поможет бесплатный видеокурс, разработанный в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы.

Методика изучения строится на рекомендации усваивания и использования фраз, жестов (слов), наиболее часто употребляемых в речи, профессиональной практике, общении. Для этого материал в видеокурсе «Русский жестовый язык» разбит по тематикам. Особенностью курса является то, что фраза представлена в русской грамматике, переведена на английский язык, а также транскрибирована на русский жестовый язык, имеющий собственные лингвистические особенности. Также в видеокурсе «Русский жестовый язык» представлен большой блок многозначных выражений, когда показано различное значение жеста в зависимости от контекста и, следовательно, различные варианты данного слова в жестовой демонстрации.

Пособие полезно слышащим родителям неслышащих детей, студентам, воспитателям, волонтерам и иным заинтересованным лицам. Весь учебный материал сопровождается субтитрами, что позволяет использовать пособие для изучения жестового языка не слышащими людьми.

Видеокурс «Русский жестовый язык» размещен на главной странице интернет-портала «Жить-вместе», уточнили в пресс-службе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Теги: видеоуроки, жестовый язык
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