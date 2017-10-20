Башкирия приобрела огромный опыт ликвидации ЧС в связи со вспышкой ящура - Фарит Гумеров Фото: Олег Яровиков Башкирия приобрела огромный опыт ликвидации ЧС в связи со вспышкой ящура - Фарит Гумеров Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В первые же часы с момента обнаружения вспышки вируса ящура в Туймазинском районе Башкортостана оперативные службы республики начали активную работу по ликвидации ЧС. Чтобы не допустить распространение вируса за пределы очагов заболевания, были перекрыты дороги, ведущие из неблагополучных населенных пунктов, установлены пропускные посты, оборудованные дизбарьерами. Специалисты начали мероприятия по дезинфекции в частных подворьях и фермах, в самих населённых пунктах ввели усиление общественного порядка.

Помимо личного состава региональных МЧС, МВД, Госкомитета по ЧС, к работе в зоне карантина были привлечены дополнительные силы Росгвардии.

«В отдельные дни на ликвидацию ЧС привлекались до 127 человек и до 39 единиц спецтехники – это очень большая группа», — отметил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на интернет-брифинге, организованном правительством республики.

По его словам, для круглосуточного мониторинга ситуации на территории также были привлечены расчёт беспилотных летательных аппаратов. С их помощью в очаге поражения были обнаружены отара овец, а также 25 диких кабанов и четыре косули, которые также могли стать переносчиками инфекции.

Он также отметил, что помощь республике в сложной ситуации предложили Министерство обороны России и представители Всероссийского научно-исследовательского института охраны здоровья животных.

«Большая работа проводилась с местными жителями. Было очень тяжело объяснить людям необходимость отчуждения скота. Ведь для многих сельчан домашние животные – это важнейший, а иногда и единственный источник существования. Мы трижды проводили сход граждан и лишь на третий раз смогли довести до населения необходимость отчуждения и оперативного проведения всех карантинных мероприятий», — рассказал Фарит Гумеров.

Руководитель чрезвычайного ведомства признал, что для него это был первый опыт ликвидации подобных ЧС, потому как последние 40 лет в Башкортостане не было случаев заболевания животных ящуром.

«Башкирия приобрела огромный опыт ликвидации ЧС в связи со вспышкой ящура. Оперативность и межведомственное взаимодействие помогли нам скоординировать деятельность всех служб и пресечь распространение вируса. Теперь мы владеем огромным опытом ликвидации таких ЧС и даже сняли специальный учебный фильм для подготовки личного состав в учебно-методическом центре», — добавил он.