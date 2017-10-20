Названы дороги в Уфимском районе, запланированные к ремонту в 2018 году
Названы дороги в Уфимском районе, запланированные к ремонту в 2018 году Фото: Госкомтранс РБ
Названы дороги в Уфимском районе, запланированные к ремонту в 2018 году Фото: Госкомтранс РБ
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
По данным, озвученным администрацией Уфимского района на общественных слушания по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», в муниципалитете в 2018 году будут ремонтироваться четыре дороги. Это:
подъезд к поселку Лебяжий (1 км, контракт на 9,5 млн рублей);
дорога Чесноковка — Загорский (1,85 км, 21 млн рублей);
Касимово — Русский Юрмаш (3,16 км, 46 млн рублей);
Новые Черкассы — Новые Карашиды (10,7 км; 102 млн).
Эти дороги, связывающие поселки пригорода, давно не соответствуют нормативам и нуждаются в капитальном ремонте. Всего в муниципалитете предстоит реконструировать 16,7 км на выделенную в рамках программы сумму в 178,5 млн рублей. Напомним, реализацию программы финансируют федеральный и республиканский бюджеты в пропорции 1:1. Ее действие продлится до 2025 года. Запланировано, что к концу 2018 года нормативам будут соответствовать 50% дорог на территории республики.