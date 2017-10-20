Правительство Башкирии полностью компенсирует понесенные жителями потери из-за ящура Фото: Карина Камаева Правительство Башкирии полностью компенсирует понесенные жителями потери из-за ящура Фото: Карина Камаева

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Понесенные населением потери скота из-за ящура будут полностью компенсированы. В будущем на такую компенсацию могут рассчитывать только те, чей скот будет учтен. Об этом заявил на брифинге заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Мухаметдинов.

По его словам, было выявлено значительное количество скота, неучтенного ветеринарами. Зайти без разрешения и пересчитать в личном подсобном хозяйстве имеющееся поголовье ветеринары сейчас не имеют права.

«Скорее всего, тот скот, который не заявлялся ветеринарам, мы в дальнейшем компенсировать не будем. На этот раз компенсацию в полном объеме получат все. Скот должен заявляться в обязательном порядке. О его существовании должны знать в муниципалитете. Необходимо страховать все риски. Ответственность должна быть обоюдная, — считает вице-премьер. – Мы обязательно примем меры по идентификации скота в республике, особенно КРС. Чипирование или биркование животных будет вестись в обязательном порядке. Да, опыт негативный, но мы должны максимально учитывать все недоработки, чтобы ситуация с ящуром не повторилась. Все, что можно сделать, чтобы исключить вирус ящура, мы делаем».

Как сообщал ранее «Башинформ», прямые затраты на компенсацию скота населению в связи со вспышкой вируса ящура, с учетом проведенной дифференциации цен по молодняку, составят в республике 29,8 млн рублей.

Компенсации за отчуждённый из-за ящура у населения скот будут выплачены в кратчайшие сроки.

Еще порядка 8-8,5 млн рублей компенсации получат юридические лица.

В ходе ликвидации последствий вспышки вируса ящура изъято и уничтожено 1,7 тысячи голов скота. В основном это крупный рогатый скот, козы и овцы.

Вирус ящура был обнаружен в двух районах республики — Туймазинском и Буздякском.

По предварительным данным, причиной мог стать завоз носителей ящура из регионов Центральной Азии.

Следственный комитет Башкортостана возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил».

Ящур является особо опасным вирусным заболеванием животных, которым может заразиться и человек. Болезнь наносит серьезный ущерб животноводству.