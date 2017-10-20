Список уфимских улиц, которые подлежат ремонту в 2018 году в рамках приоритетного проекта
Список уфимских улиц, которые подлежат ремонту в 2018 году в рамках приоритетного проекта Фото: dorinfo.ru
Список уфимских улиц, которые подлежат ремонту в 2018 году в рамках приоритетного проекта Фото: dorinfo.ru
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Стал известен список улиц, которые будут ремонтироваться в 2018 году. Его озвучил руководитель Управления строительства и ремонта дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Радмил Мусалимов на общественных слушаниях по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Это следующие улицы:
Индустриальное шоссе – 4,2 км
Свободы — 1 ,88 км
Центральная — 3,74 км
Братьев Кадомцевых — 850 м
Седова — 625 м
Уфимское шоссе — 3,83 км
50 лет Октября —1,67 км
С. Кувыкина — 2,08 км
Комсомольская — 650 м
Революционная 1,34 км
Блюхера — 2,27 км
Орджоникидзе — 1,33 км
Шафиева — 1,17 км
дорога Уфа — Шакша — М5 — 2,4 км
Уфа – Аэропорт — 3 км
Адмирала Макарова — 0,5 км
Черниковская — 2,5 км
40 лет Октября — 1,59 км
Кремлевская — 1,55 км
Б. Хмельницкого — 2,35 км
Машиностроителей — 860 м
Победы — 1,48 км
Мира — 2,06 км
Коммунаров — 1,67 км
Т. Янаби — 1,53 км
Оренбургская — 610 м
Бульвар Славы — 450 м
Фронтовых бригад — 807 м
Салавата — 460 м
Чернышевского — 1,2 км
К. Абрамовой — 0,5 км
Гагарина — 3,34 км
Российская — 1,78 км
Вокзальная — 1,5 км
пр. С. Юлаева — 2,25 км
пр. Октября — 2,1 км
Кировоградская — 1,33 км
Округа Галле — 620 м
Бабушкина — 766 м
Конституции — 778 м
Калинина — 1,9 км
Шолохова — 650 м
Зенцова — 1,4 км
Караидельская — 540 м
Тамбовская — 395 м
Б. Бикбая — 1,8 км
Баландина — 1 км
Кольцевая — 1,79 км
З. Расулева — 227 м
Борисоглебская — 1,2 км.
Общая протяженность запланированных к ремонту участков — более 81 км, сообщил Радмил Мусалимов. Ремонт уфимских дорог проводится на средства федерального и республиканского бюджетов: проект предусматривает ежегодное выделение по 1 мдрд рублей из этих двух источников в период с 2017 по 2025 год. В него включаются самые загруженные и нужные гражданам улицы. Приоритетное финансирование получила Уфа и Уфимская агломерация, как самые густонаселенные.
По информации руководителя Гостранса РБ Тимура Мухаметьянова, в 2017 году программа получила 1 млрд рублей федеральных денег, 951,31 млн республиканских, 51,87 млн — из местных бюджетов, итого 2,003 млрд рублей. Из них в столицу было направлено 1,617 млрд.
В 2017 году работы велись на 87 объектах, на данный момент работы завершены на 97%, отчитались в ведомстве. На оставшихся объектах наносится дорожная разметка, устанавливаются знаки.