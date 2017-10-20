Список уфимских улиц, которые подлежат ремонту в 2018 году в рамках приоритетного проекта Фото: dorinfo.ru Список уфимских улиц, которые подлежат ремонту в 2018 году в рамках приоритетного проекта Фото: dorinfo.ru

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Стал известен список улиц, которые будут ремонтироваться в 2018 году. Его озвучил руководитель Управления строительства и ремонта дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Радмил Мусалимов на общественных слушаниях по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Это следующие улицы:

Индустриальное шоссе – 4,2 км

Свободы — 1 ,88 км

Центральная — 3,74 км

Братьев Кадомцевых — 850 м

Седова — 625 м

Уфимское шоссе — 3,83 км

50 лет Октября —1,67 км

С. Кувыкина — 2,08 км

Комсомольская — 650 м

Революционная 1,34 км

Блюхера — 2,27 км

Орджоникидзе — 1,33 км

Шафиева — 1,17 км

дорога Уфа — Шакша — М5 — 2,4 км

Уфа – Аэропорт — 3 км

Адмирала Макарова — 0,5 км

Черниковская — 2,5 км

40 лет Октября — 1,59 км

Кремлевская — 1,55 км

Б. Хмельницкого — 2,35 км

Машиностроителей — 860 м

Победы — 1,48 км

Мира — 2,06 км

Коммунаров — 1,67 км

Т. Янаби — 1,53 км

Оренбургская — 610 м

Бульвар Славы — 450 м

Фронтовых бригад — 807 м

Салавата — 460 м

Чернышевского — 1,2 км

К. Абрамовой — 0,5 км

Гагарина — 3,34 км

Российская — 1,78 км

Вокзальная — 1,5 км

пр. С. Юлаева — 2,25 км

пр. Октября — 2,1 км

Кировоградская — 1,33 км

Округа Галле — 620 м

Бабушкина — 766 м

Конституции — 778 м

Калинина — 1,9 км

Шолохова — 650 м

Зенцова — 1,4 км

Караидельская — 540 м

Тамбовская — 395 м

Б. Бикбая — 1,8 км

Баландина — 1 км

Кольцевая — 1,79 км

З. Расулева — 227 м

Борисоглебская — 1,2 км.

Общая протяженность запланированных к ремонту участков — более 81 км, сообщил Радмил Мусалимов. Ремонт уфимских дорог проводится на средства федерального и республиканского бюджетов: проект предусматривает ежегодное выделение по 1 мдрд рублей из этих двух источников в период с 2017 по 2025 год. В него включаются самые загруженные и нужные гражданам улицы. Приоритетное финансирование получила Уфа и Уфимская агломерация, как самые густонаселенные.

По информации руководителя Гостранса РБ Тимура Мухаметьянова, в 2017 году программа получила 1 млрд рублей федеральных денег, 951,31 млн республиканских, 51,87 млн — из местных бюджетов, итого 2,003 млрд рублей. Из них в столицу было направлено 1,617 млрд.

В 2017 году работы велись на 87 объектах, на данный момент работы завершены на 97%, отчитались в ведомстве. На оставшихся объектах наносится дорожная разметка, устанавливаются знаки.