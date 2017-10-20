Больного ящуром скота у нас нет, мясо на ярмарках можно покупать безбоязненно – Управление ветеринарии Башкирии Фото: Ксения Калинина Больного ящуром скота у нас нет, мясо на ярмарках можно покупать безбоязненно – Управление ветеринарии Башкирии Фото: Ксения Калинина

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Глава Управления ветеринарии Башкортостана Вакил Буранбаев опроверг опасения тех, кто остерегается покупать мясо на сельскохозяйственных ярмарках из-за вспышки ящура в регионе.

По его словам, мясные ярмарки начнут свою работу в этом сезоне уже со следующей недели.

«Если мясо продается с клеймением и на него имеются ветеринарно-сопроводительные документы, то его можно смело покупать, — заявил он. — Кроме того, у нас сегодня все реагирующее поголовье или, так скажем, все больное поголовье уничтожено. Сегодня больного ящуром скота у нас нет. С 7 ноября вообще снимается карантин. Нет никаких опасений в отношении зараженного мяса».

Как подчеркнул на брифинге в республиканском правительстве Вакил Буранбаев, даже скот, вакцинированный против вируса ящура, не несет угрозы. В общей сложности, в Башкортостане вакцинировано порядка 100 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота.

«Мясо вакцинированного скота можно спокойно потреблять. Сегодня в республике нет ящура. Ограничение по нему, да, есть, но оно касается только очагов, где был ящур. Все остальные вакцинированы и не несут в себе угрозы заражения. Поэтому можно спокойно потреблять продукцию животноводства», — добавил главный ветеринарный врач республики.