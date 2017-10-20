Уфимцы остались без Castorama: «Входа нет», пустота и свет в окне Фото: автор | Видео: автора





















Уфимцы остались без Castorama: «Входа нет», пустота и свет в окне Фото: автор

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Castorama на улице Рубежной в Уфе закрылась. Неподтверждённая федеральной сетью информация о прекращении деятельности гипермаркета появилась в начале августа текущего года. Как сообщало агентство «Башинформ», среди горожан стали распространяться слухи, что один из любимых магазинов по продаже товаров для ремонта и строительства, возможно, закроется к 30 сентября этого года.

Так и произошло — в этом убедился корреспондент агенства «Башинформ». Парковка перед магазином опустела, летние павильоны закрыты на замок. На раздвижных дверях Castorama плакаты с надписями: «Уважаемые покупатели, магазин закрыт», «Входа нет». Фасад здания тускло освещают фонари. Внутри также горит свет — в помещении, где раньше полки ломились от обилия всевозможной продукции для ремонта и домашнего хозяйства, пустота. Только вдалеке «сиротливо» лежат, возможно, нераспроданные стройматериалы — желтые каски, маски, упакованные конструкции. Тем временем, магазин по-прежнему охраняется. В нескольких окнах виден свет. Открытое при гипермаркете кафе продолжает свою работу.

На официальном сайте Castorama в перечне городов, где работают гипермаркеты, Уфы нет, как нет и значка на карте. Ближайшие магазины находятся в Оренбурге, Тольятти, Самаре и Челябинске. В «2ГИС» Castorama все также обозначена на карте города. Один из указанных телефонов по техническим причинам недоступен, а другой — многоканальный — автоматически просит подождать либо набрать внутренний номер, а затем вещает, что «абонент занят или не отвечает».

Магазин одной из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для ремонта, дома и дачи открылся в Уфе в сентябре 2010 года. Среди плюсов этого магазина был удобный график работы (до 23.00), большая парковка, качественные сервис и продукция.