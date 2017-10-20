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20 октября Пятница

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На здании Башкирского государственного университета появилась мемориальная доска Мустаю Кариму

КУЛЬТУРА

На здании Башкирского государственного университета появилась мемориальная доска Мустаю Кариму

Фото: Олег Яровиков

На здании Башкирского государственного университета появилась мемориальная доска Мустаю Кариму

Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На фасаде главного корпуса Башкирского государственного университета появилась первая мемориальная доска — народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму. Церемония открытия состоялась в рамках памятных мероприятий в столице республики, посвященных 98-й годовщине со дня рождения народного поэта Башкортостана.

На доске на русском и башкирском языках написано: «Здесь в 1937-1941 годах учился великий российский и башкирский поэт Мустай Карим (Мустафа Сафич Каримов)». Мемориальная доска создана академиком Российской академии художеств, народным художником Российской Федерации, председателем правления Союза художников РФ Андреем Ковальчуком. Право открытия мемориальной доски было предоставлено дочери и внуку Мустая Карима. На церемонии также присутствовал сын поэта Ильгиз Каримов.

«Сегодня большой праздник. Через эти двери каждый день проходят тысячи студентов — граждан нашей республики и других регионов России и зарубежных стран. Это будет еще один повод напомнить нашему молодому поколению, что может, стоит остановиться в этой суете, взять в руки томик стихов и почитать», — сказал, открывая церемонию вице-премьер Правительства Салават Сагитов.

Ректор БашГУ Николай Морозкин напомнил, что Мустай Карим, окончив университет, сразу ушел на фронт Великой Отечественной войны. До последних дней великий поэт приходил в родной вуз, где встречался со студентами, читал им свои стихи.

В главном корпусе Башкирского государственного университета открылась также «Творческая мастерская имени Мустая Карима» — Центр по изучению башкирского языка и литературы. Он оснащен по последнему слову техники на средства фонда его имени. Организаторы надеются, что мастерская станет центром притяжения для студентов, молодых ученых, которые занимаются изучением творчества народного поэта Башкортостана. В Центре будут аккумулироваться книги, аудиовизуальные материалы, связанные с его жизнью и деятельностью. По инициативе Фонда имени Мустая Карима, мастерская станет основой для «фабрики мысли» по развитию башкирского литературного языка, современной башкирской прозы и поэзии. Творческая мастерская имени Мустая Карима является частью федерального проекта Дом национальных литератур, получившего в декабре 2016 года поддержку Владимира Путина.

Теги: память, Мустай Карим
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