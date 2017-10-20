Врачи рассказали о состоянии мужчины, ранненого в центре Уфы Фото: ИА «Башинформ» Врачи рассказали о состоянии мужчины, ранненого в центре Уфы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Мужчина, который получил ранение в голову сегодня утром, 20 октября на подземной парковке по улице Мингажева в Уфе находится в реанимации одной из столичных клиник. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и отказываются давать какие-либо прогнозы. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.

Следственный комитет по РБ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство человека.

Как сообщал «Башинформ», 40-летний пострадавший является владельцем завода по производству металлических конструкций в Санкт-Петербурге, а также учредителем нескольких фирм в столице республики.