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20 октября Пятница

Уфа   °

Врачи рассказали о состоянии мужчины, ранненого в центре Уфы

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Врачи рассказали о состоянии мужчины, ранненого в центре Уфы Фото: ИА «Башинформ»

Врачи рассказали о состоянии мужчины, ранненого в центре Уфы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Мужчина, который получил ранение в голову сегодня утром, 20 октября на подземной парковке по улице Мингажева в Уфе находится в реанимации одной из столичных клиник. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и отказываются давать какие-либо прогнозы. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается, сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.

Следственный комитет по РБ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство человека.

Как сообщал «Башинформ», 40-летний пострадавший является владельцем завода по производству металлических конструкций в Санкт-Петербурге, а также учредителем нескольких фирм в столице республики.

Теги: покушение на убийство, минздрав РБ
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