УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимский международный салон образования (УМСО) пройдет в столице республики с 23 по 26 октября и станет площадкой для обсуждения главных трендов, задач и направлений в сфере образования.

«Уфимский международный салон образования станет первой регулярной региональной экспертной площадкой, местом серьезных решений, новых открытий в сфере образования и платформой, где будет создано новое пространство для развития образования», — отметил председатель организационного комитета УМСО, заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов.

Ожидается участие более 10 тысяч руководителей и специалистов образовательных организаций, представителей органов управления образованием и компаний — разработчиков образовательных технологий, 70 экспонентов. Акцент предстоящего форума направлен на развитие коммуникации всех участников образовательного процесса: созданию карты отрасли и развитию взаимодействия ее участников.

Деловая программа Салона сформирована на основе интересов профессиональных сообществ и групп, включенных сегодня в образовательный процесс: образовательных организаций, бизнеса, государства, НКО, родителей, педагогов и учеников.

А профессиональная — разделена на тематические кластеры, которые охватят все уровни системы российского образования – от дошкольного до дополнительного профессионального.

Так, участники кластера «Дошкольное образование» обсудят нововведения в этой системе, новые критерии оценки качества обучения, развитие альтернативных форм, консультационных центров, особенности организационной культуры детского сада, новые векторы профессионального становления педагогов дошкольного образования и инновационные программы.

Повестка кластера «Среднее образование» включает вопросы сопровождения одаренных детей в школах, современных подходов к преподаванию иностранных языков, совершенствования изучения родных языков, развития направления электронного образования и организации профильного обучения в старших классах.

В программе кластера «Среднее профессиональное образование» будут рассмотрены следующие актуальные направления: проведение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в рамках реализации ФГОС СПО, подготовка сертифицированных экспертов по стандартам «Ворлдскиллс Россия», проведение аккредитации специализированных центров компетенций по стандартам «Ворлдскиллс Россия», а также перспективные направления развития электронного образования.

Повестка кластера «Высшее образование» предусматривает обсуждение роли университетов в создании новых инновационных решений, способных стать драйверами регионального экономического развития. На дискуссионной площадке планируется рассмотрение механизмов появления инноваций в вузах и взаимосвязь университетского научно-технического творчества с региональной экономикой, а также вывод университетских продуктов на рынок в интересах региона.

Среди ключевых тем кластера «Инклюзивное образование» – обсуждение вопроса организации инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях Башкортостана, формирование компетенций педагогов общего образования в сфере обучения детей с ОВЗ, научно-методическое обеспечение системы инклюзивного образования.

Повестка кластера «Дополнительное образование» посвящена обсуждению новых возможностей и решений, форматов образовательных программ, новых технологий дополнительного технического образования.

«Уфимский международный салон образования – это крупнейшее событие в сфере образования в нашем регионе и одно из самых масштабных в России. УМСО -2017 – это пространство для общения разных участников образовательного процесса, обсуждения образовательных задач в рамках новых вызовов времени и знакомства с проектами и технологиями, определяющими будущее образования. Данная площадка необходима региону для демонстрации современных идей и проектов, которые намечают векторы развития образования в нашей стране», — пояснила министр образования РБ Гульназ Шафикова.

«УМСО-2017 «Образование будущего» станет нашим первым региональным проектом для дискуссий и взаимодействия между всеми участниками экосистемы образования – профессиональным сообществом системы образования, учащимися, представителями бизнеса и государственных органов управления», – сказал директор Исполнительной дирекции Московского международного салона образования Максим Казарновский.

УМСО будет интересно не только для профессионального сообщества, но и для родителей и учащихся. Во вторник, 24 октября пройдет мастер-класс «Тренды родительства и детства», информационный час для родителей по вопросам оценочных процедур (в том числе, государственной итоговой аттестации). Все дни Салона для старшеклассников будут проходить мероприятия по профориентации, на которой они смогут протестировать свои знания и профессиональные интересы, а также получить консультацию у педагогов.

26 октября состоится также республиканский фестиваль «PROFФЕСТ», организованный Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Школьники смогут ознакомиться с рабочими специальностями, востребованными на рынке труда, получить помощь в выборе будущей профессии, освоить профессиональные рабочие тренажеры, рассмотреть специальную технику, представленную ведущими предприятиями РБ.

Эксперты и спикеры деловой программы — вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию корпорации «Российский учебник», главный редактор издательского дома «Первое сентября» Артем Соловейчик, руководитель Центра смешанного обучения Наталья Андреева, и.о. завкафедрой педагогики и психологии ИРО РБ Лилия Халикова, директор института дополнительного образования БГПУ им. М. Акмуллы, кандидат педагогических наук, доцент Гузель Калимуллина, руководитель дошкольного направления «Университет детства» фонд «Институт ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд)» Ирина Быкадорова, руководитель управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Департамента регионального развития и внедрения демонстрационного экзамена Союза «WorldSkills Russia» Данил Уфимцев, заместитель декана факультета информационных технологий Московского политехнического университета Иван Чикунов.

Место проведения УМСО-2017 «Образование будущего» — «ВДНХ-ЭКСПО», организаторы – Министерство образования РБ, Московский международный салон образования.