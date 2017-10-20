В Башкирии 21 октября прогнозируются мокрый снег и гололедица Фото: автор В Башкирии 21 октября прогнозируются мокрый снег и гололедица Фото: автор

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозам синоптиков, в Башкортостане 21 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Прогнозируются слабый гололед и установление временного снежного покрова. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1,-6 градусов, при прояснениях до -11, днем -2,+3.

В региональном МЧС водителей предупредили, что на отдельных участках трасс ночью и утром ожидается туман с видимостью 500-1000 метров.