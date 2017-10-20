Мы гарантируем отсутствие ящура в продукции местных молзаводов - Россельхознадзор по Башкирии Фото: автор Мы гарантируем отсутствие ящура в продукции местных молзаводов - Россельхознадзор по Башкирии Фото: автор

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Вся продукция, которая выпускается в Башкортостане на мясомолочных комбинатах, качественная. Никакого запрета на ее реализацию Управление Россельхознадзора не накладывало. В торговых сетях она реализуется свободно, подчеркнули сегодня на брифинге в республиканском правительстве. Брифинг был посвящен вспышке ящура на территории Туймазинского и Буздякского районов.

«Жители Башкортостана могут быть уверены в том, что при изготовлении готовой пищевой продукции, которая подвергается термической обработке, никакого риска заболевания и переноса с этой продукции вируса ящура нет. У нас все молочные комбинаты выпускают пастеризованную продукцию, сырого молока не продает ни один из них. Мы можем гарантировать отсутствие вируса в этой пищевой продукции», — резюмировал руководитель Управления Россельхознадзора по Башкортостану Юрий Петров.

Как сообщало агентство «Башинформ», вирус ящура был обнаружен в двух районах республики — Туймазинском и Буздякском.

По предварительным данным, причиной мог стать завоз носителей ящура из регионов Центральной Азии.

Ящур является особо опасным вирусным заболеванием животных, которым может заразиться и человек. Болезнь наносит серьезный ущерб животноводству.