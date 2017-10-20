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20 октября Пятница

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Иосиф Кобзон: «Стихи Мустая Карима - это радость в нашем общем доме России»

КУЛЬТУРА

Иосиф Кобзон: «Стихи Мустая Карима - это радость в нашем общем доме России»

Фото: Олег Яровиков

Иосиф Кобзон: «Стихи Мустая Карима - это радость в нашем общем доме России»

Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

20 октября в столице Башкортостана отмечается 98-й день рождения великого сына башкирского народа, выдающегося башкирского поэта, писателя, драматурга Мустая Карима. Главными событиями памятного дня стали возложение цветов к памятнику на площади у Дома профсоюзов, открытие мемориальной доски на здании Башкирского государственного университета.

В мероприятиях принимают участие известный российский поэт Андрей Дементьев, легендарные народные артисты СССР — депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон, Гюлли Мубарякова, народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству — посол по особым поручениям Михаил Швыдкой, вице-премьер Правительства РБ Салават Сагитов, глава

администрации Уфы Ирек Ялалов, родственники поэта — дочь поэта Альфия Мустаевна и внук Тимербулат Олегович Каримовы.

«Мне жизнь подарила счастье общения с этим великим гражданином Башкирии. Его стихи, произведения — это радость в нашем общем доме России, радость в мире. Позавчера меня очень просил поклониться Мустаю Кариму его друг — замечательный казахский поэт Олжас Сулейменов. Страны и народы мы ассоциируем с великими именами. Неотделимы имена народных поэтов — Мустая Карима, Расула Гамзатова, Давида Кугультинова. Пройдут годы, нас не будет, но проспект Мустая Карима и его монумент будут напоминать, что эта земля подарила миру великого гражданина Вселенной», — сказал Иосиф Кобзон.

Известная актриса Гюлли Мубарякова прочитала на башкирском языке стихотворение Мустая Карима. Своими воспоминаниями поделился и Михаил Швыдкой:

«Для меня Уфа очень родной город, моя мама здесь училась в медицинском институте во время войны и мы с Мустафой Сафичем об этом вспоминали, когда я был здесь. В 2003 году мы ходили по Уфе, и он рассказывал про этот город, что он значит для него, что значит для него башкирское слово. Он был человеком, влюбленным в свою землю, поэтому его так любили и в России, и в мире».

Андрей Дементьев рассказал, что также был знаком с Мустаем Каримом, печатал его стихи в журнале «Юность», который тогда возглавлял.

«Я имел счастье быть знакомым с Мустаем Каримом, мы с ним встречались. Он был не просто великий поэт и великий гражданин, он был удивительный человек — добрый, глубокий, таких мало в этой жизни», — отметил Андрей Дементьев.

Сегодня вечером в Национальном Молодежном театре им. М. Карима состоится торжественный вечер и будет показан спектакль по произведениям Мустая Карима «Радость нашего дома».

Теги: Мустай Карим, литература
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