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21 октября Суббота

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Госдума поддержала инициативу парламента Башкирии по борьбе с недобросовестными работодателями

ПОЛИТИКА

Госдума поддержала инициативу парламента Башкирии по борьбе с недобросовестными работодателями Фото: Олег Яровиков

Госдума поддержала инициативу парламента Башкирии по борьбе с недобросовестными работодателями Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект по внесению изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, разработанный и внесенный Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан.

Инициатива Госсобрания РБ предполагает расширение перечня оснований для проведения внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства, пояснили в пресс-службе регионального парламента. В частности, к таким основаниям отнесены поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, информации от органов государственной власти и местного самоуправления, профсоюзов, средств массовой информации о фактах неоформления с работниками трудовых отношений в установленном порядке.

«Наша инициатива нацелена на то, чтобы федеральная инспекция труда получила возможность оперативно реагировать на информацию о фактах использования труда граждан без оформления работодателем трудовых отношений и привлекать таких работодателей к ответственности, — прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. — К сожалению, на данный момент основания для проверки со стороны трудовой инспекции довольно ограничены. Недобросовестные работодатели научились пользоваться этим несовершенством законодательства для ухода от ответственности. В итоге нередки стали случаи приема людей на работу без соответствующего оформления трудовых отношений, гарантирующих гражданам пенсию по старости, оплату больничных, страхование от несчастных случаев и иные виды социального обеспечения. Мы считаем необходимым устранить причину таких нарушений. Депутаты Государственной Думы оказались солидарны с нами. Надеюсь, они поддержат законопроект также во втором и третьем чтениях».

Теги: законодательство, Трудовой кодекс
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