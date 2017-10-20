В Уфе мать и ее двухлетний сын попали под колеса «Рено» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе В Уфе мать и ее двухлетний сын попали под колеса «Рено» Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе вечером 18 октября произошло ДТП с участием малолетнего ребенка. По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, напротив дома №11 по улице Николая Дмитриева 31-летний житель Уфимского района ехал за рулем «Рено Логан» в сторону улицы Хадии Давлетшиной. Здесь он допустил наезд на женщину, которая с ребенком переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП двухлетний мальчик получил травмы и был отправлен в больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, отметили в ГИБДД.

«Уважаемые пешеходы! Помните, что переход проезжей части следует осуществлять в строго установленных местах: на разрешающий сигнал светофора и по пешеходным переходам. При движении по улицам в темное время суток рекомендуется иметь на одежде световозвращающие элементы», — обратились к гражданам в ведомстве.