Аспирант из Башкирии побеседовал с министром иностранных дел России Фото: «Туймазинский вестник» Аспирант из Башкирии побеседовал с министром иностранных дел России Фото: «Туймазинский вестник»

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Уроженец Башкирии из города Туймазы, аспирант Московского государственного технического университета имени Баумана Марат Шафиков стал делегатом проходящего в эти дни в Сочи Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает газета «Туймазинский вестник». Мероприятие собрало около 20 тысяч молодых людей из более 180 стран мира. Для них организована уникальная образовательная, культурная и спортивная программа, призванная объединить население планеты вокруг идеи дружбы и мира. Каждый день работают дискуссионные клубы, где обсуждаются важнейшие мировые проблемы — борьба с терроризмом, вопросы экологии и здоровья.

В одном из фестивальных мероприятий, темой которого стало «Общество и мировая политика», принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Зал не мог вместить всех желающих. Многие участники фестиваля больше двух часов так и стояли в проходах в надежде после выступления министра задать ему вопрос. Редко кому посчастливилось это сделать, а вот Марату Шафикову удалось задать политику сразу два вопроса, отмечает издание. Сначала он поинтересовался мнением министра по развитию ближнего Востока с помощью недавно созданного банка БРИКС, а затем предложил создать в формате ШОС и БРИКС медиацентр, который бы вещал на всех континентах.

«Вы прозорливый человек, — сказал Сергей Лавров, комментируя второй вопрос. — Телевизионный канал стран БРИКС уже создается. В ближайшее время будут выделены частоты для его вещания».