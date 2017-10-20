Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.57 ↑

EUR 67.93 ↓

20 октября Пятница

Уфа   °

Аспирант из Башкирии побеседовал с министром иностранных дел России

ОБЩЕСТВО

Аспирант из Башкирии побеседовал с министром иностранных дел России Фото: «Туймазинский вестник»

Аспирант из Башкирии побеседовал с министром иностранных дел России Фото: «Туймазинский вестник»

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Уроженец Башкирии из города Туймазы, аспирант Московского государственного технического университета имени Баумана Марат Шафиков стал делегатом проходящего в эти дни в Сочи Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает газета «Туймазинский вестник». Мероприятие собрало около 20 тысяч молодых людей из более 180 стран мира. Для них организована уникальная образовательная, культурная и спортивная программа, призванная объединить население планеты вокруг идеи дружбы и мира. Каждый день работают дискуссионные клубы, где обсуждаются важнейшие мировые проблемы — борьба с терроризмом, вопросы экологии и здоровья.

В одном из фестивальных мероприятий, темой которого стало «Общество и мировая политика», принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Зал не мог вместить всех желающих. Многие участники фестиваля больше двух часов так и стояли в проходах в надежде после выступления министра задать ему вопрос. Редко кому посчастливилось это сделать, а вот Марату Шафикову удалось задать политику сразу два вопроса, отмечает издание. Сначала он поинтересовался мнением министра по развитию ближнего Востока с помощью недавно созданного банка БРИКС, а затем предложил создать в формате ШОС и БРИКС медиацентр, который бы вещал на всех континентах.

«Вы прозорливый человек, — сказал Сергей Лавров, комментируя второй вопрос. — Телевизионный канал стран БРИКС уже создается. В ближайшее время будут выделены частоты для его вещания».

Теги: Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть