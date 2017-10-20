Онлайн-консультант поможет в решении вопросов прав собственности на недвижимость - Росреестр по Башкирии Фото: ИА «Башинформ» Онлайн-консультант поможет в решении вопросов прав собственности на недвижимость - Росреестр по Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сотрудники Управления Росреестра по Башкортостану в онлайн-режиме проконсультируют граждан по вопросам регистрации недвижимости.

Обратиться к специалистам в режиме реального времени можно на сайте ведомства, кликнув на баннер «Консультант сайта. Online».

Каждый желающий может узнать о регистрации или переоформлении права собственности на недвижимость, возможности предварительной записи, сроках проведения госрегистрации и постановки на кадастровый учет, перечне необходимых документов, способах их подачи, размерах госпошлины, государственной кадастровой оценке недвижимого имущества и процедуре ее оспаривания, а также задать любые вопросы, находящиеся в сфере деятельности ведомства.

Для общения чат доступен в будние дни с 9 до 18 часов (в пятницу до 16.45). Обращения, поступившие в нерабочее время и выходные дни, рассматриваются в рабочее время следующего рабочего дня, уточнили в Управлении Росреестра по РБ.