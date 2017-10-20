В Башкирии подсчитали безработных Фото: Олег Яровиков В Башкирии подсчитали безработных Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

За неделю численность безработных в Башкирии незначительно подросла и достигла почти 19,4 тысячи человек. Для сравнения: в начале года в регионе насчитывалось 23,6 тысячи официально зарегистрированных безработных.

Как сообщили агентству «Башинформ» в службе занятости населения, уровень регистрируемой безработицы составляет сейчас 0,96% против 1,17% в начале года.

За неделю республиканский банк вакансий «похудел» более чем на тысячу рабочих мест. В настоящее время в нем содержится информация о 44,3 тысячи рабочих мест. В начале января текущего года в Башкирии насчитывалось около 32,4 тысячи заявленных работодателями вакансий.