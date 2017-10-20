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20 октября Пятница

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В столице Башкирии подписано соглашение между Российским и Кыргызским исламскими университетами

ПОЛИТИКА

В столице Башкирии подписано соглашение между Российским и Кыргызским исламскими университетами Фото: автор

В столице Башкирии подписано соглашение между Российским и Кыргызским исламскими университетами Фото: автор

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Подписание договора о сотрудничестве между Кыргызским исламским университетом и Российским исламским университетом ЦДУМ России стало ключевым событием Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века». В церемонии приняли участие ректоры дружественных вузов Артур Сулейманов и Марс Ибраев.

«До этого мы проводили некоторые мероприятия совместно. Официальное соглашение дает нам ещё больше возможностей для взаимоотношений между двумя университетами», — считает ректор Кыргызского университета Марс Ибраев.

Ректор пояснил, что, прежде всего, речь идет об обмене опытом, ведь у нас одна история.

«Надо увеличить число мероприятий, связанных с религиозной образованностью, потому что сейчас растет радикализм в регионах и необходимо показать молодежи правильный путь в религиозном образовании».

Первые шаги в рамках соглашения уже намечены.

«Мы начинаем двухмесячные курсы повышения квалификации религиозных деятелей. Это будет уже в Кыргызстане. Мы будем использовать опыт Российского исламского университета. Думаю, проект даст результат, и в дальшейшем будем развивать наши отношения», — рассказал Марс Ибраев.

Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века» завершает работу в Уфе. В столице Башкирии форум проходит уже в десятый раз. Известные ученые-религиоведы, культурологи, философы, социологи, политологи, историки, а также представители исламского духовенства из ближнего и дальнего зарубежья обсудили современные тенденции в религии.В форуме приняли участие делегации Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Египта, Иордании, Марокко, Туниса, Турции.

Теги: религия, образование, ислам
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