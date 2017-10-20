В Башкирии работникам заказников выдали 14 снегоходов и 16 автомобилей Фото: dooptrb.ru В Башкирии работникам заказников выдали 14 снегоходов и 16 автомобилей Фото: dooptrb.ru

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии сотрудники Минэкологии получили ведомственную технику. Инспекторам особо охраняемых природных территорий вручили 14 снегоходов «Варяг 550», пять бортовых УАЗов, две «Лады», семь внедорожников «Нива». «Территория заказника – 52 тысячи гектаров. Выезды занимают 10-12 часов, приходится проезжать по 250 километров, в основном по бездорожью», — рассказал инспектор заказника «Урал-тау» в Учалинском районе Мирдар Дияров. Он получил новую «Ниву» и снегоход.

Площадь созданных в республике четырех природных парков и 27-ми заказников – около 1 млн гектар, большей частью со сложным рельефом местности – леса и горы, напомнил руководитель дирекции ООПТ Марат Хасанов. «Поступление новой техники очень важно для нас, с нею мы сможем усилить свою работу», — отметил он.

Мирдар Дияров – единственный сотрудник заказника «Урал-тау», граничащего с природным парком «Иремель». В «Урал-тау» проводится лесозаготовка, но полностью запрещена охота. Как сообщил инспектор, в его задачи входит не только охрана экологии горного хребта, где берут начало реки Белая и Урал. «Зимой провожу биотехнические мероприятия, создаю солонцы, кормушки для поддержания диких животных. На территории заказника поддерживается экосистема уральского леса, в котором обитают косули, кабаны, лоси, медведи и волки», — рассказал инспектор.