Лилия Гумерова: «Конференция в Сочи объединила молодых ученых со всего мира вокруг темы интеллектуальной собственности» Фото: пресс-служба Правительства РБ



Лилия Гумерова: «Конференция в Сочи объединила молодых ученых со всего мира вокруг темы интеллектуальной собственности» Фото: пресс-служба Правительства РБ

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи состоялась Международная научно-практическая конференция «XXI век: молодость интеллекта». Организаторами конференции стали Совет Федерации и МГТУ имени Н.Э.Баумана при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, в которой приняли участие молодые ученые из регионов России, Беларуси, Китайской Народной республики, Индии, стран ШОС и БРИКС.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Башкортостана Лилия Гумерова, выступившая модератором конференции, отметила, что «в настоящее время, когда перед человечеством стоит проблема сохранения мира и глобальные вызовы экологической безопасности, поддержка молодых изобретателей — необходимое условие для успешного развития любого государства».

«Важно дать возможность молодым исследователям проявить себя. И сегодняшнее мероприятие — уникальная площадка для этого, здесь молодые ученые — изобретатели представили свои научно-технические и инновационные проекты и новые бизнес-идеи, презентовали их ведущим специалистам в области интеллектуальной собственности, представителям крупнейших корпораций», — сказала сенатор.

Лилия Гумерова подчеркнула, что конференция проводится под эгидой Совета Федерации в четвертый раз и, прежде всего, направлена на то, чтобы разработки и научные изыскания молодых ученых получили свою путевку в жизнь и были вовлечены в экономику.

«Мы с экспертами проводим отбор наиболее успешных проектов, имеющих перспективы коммерциализации, обсуждаем вопросы практического применения и внедрения результатов исследований и разработок для создания продуктов и услуг. Сегодня очень важно поддержать начинания молодых исследователей, дать им возможность проявить себя, и конференция по интеллектуальной собственности, которую проводит Совет Федерации — уникальная площадка для этого», — считает парламентарий.

Выступая перед экспертами и участниками в зале, молодые ученые рассказали о своих историях успеха, научно-технических разработках, многие из которых уже внедрены в экономику, и приносят большую прибыль их авторам. На суд экспертов были представлены разработки, связанные с регулированием движения поездов, технологиями лечения социально значимых заболеваний, цифровым программированием и суперкомпьютерным моделированием, технологиями беспилотного управления, управления полетами высокоманевренных летательных аппаратов. Кроме того, молодыми учеными, оказавшимися в числе победителей Конференции, были презентованы первый российский родстер «Крым» и самолет-амфибия, который позволит перевозить пассажиров на расстояния свыше восьми тысяч километров, — сообщает пресс-служба Правительства Башкортостана.