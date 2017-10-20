Стали известны подробности ДТП на проспекте Салавата в Уфе
Стали известны подробности ДТП на проспекте Салавата в УфеФото: ГИБДД по РБ
Стали известны подробности ДТП на проспекте Салавата в УфеФото: ГИБДД по РБ
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Стали известны подробности ДТП на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Как выяснилось, 19 октября около часа дня 32-летняя уфимка за рулем автомашины «Тойота Хайлендер» допустила столкновение со стоящей по ходу движения грузовым автомобилем «Газель». В момент аварии 59-летний водитель «Газели» осуществлял замену колес. В результате дорожного происшествия мужчина с тяжелыми травмами был госпитализирован, сообщает ГИБДД по РБ.
Со слов очевидцев, «газелист» не установил знак аварийной остановки.