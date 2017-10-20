УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Четырехкратный чемпион мира по ММА Федор Емельяненко примет участие в торжественном открытии первенства России по смешанному боевому единоборству ММА (от английского Mixed Martial Arts) среди юношей 14-15 лет.

Чемпионат страны будет проходить в Уфе 21 и 22 октября в спорткомплексе «Динамо». Столица Башкортостана станет первым городом мира, где впервые в истории ММА состоится первенство по смешанному боевому единоборству среди спортсменов 14-15 лет.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Министерстве молодежной политики и спорта республики, соревнования пройдут в десяти весовых категориях. Башкортостан на чемпионате представят две сборные команды.

Организаторы спортивного форума — Союз ММА России, Федерация смешанного боевого единоборства ММА в РБ, региональное Министерство молодежной политики и спорта и администрация Уфы.