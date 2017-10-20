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20 октября Пятница

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Военно-морской флот России пополнит подлодка «Уфа»

ПОЛИТИКА

Военно-морской флот России пополнит подлодка «Уфа» Фото: пресс-служба Единой России

Военно-морской флот России пополнит подлодка «Уфа» Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Военно-морской флот России может пополнить дизельная подводная лодка, носящая имя столицы Башкортостана. Об этом рассказал капитан I ранга, заместитель командующего Краснознаменной Кольской флотилией Северного флота РФ Андрей Величко. Разговор состоялся 20 октября в рамках встречи подводников с молодежью в Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Уфе.

Андрей Величко рассказал, что в былые годы существовала подводная лодка «Башкортостан», над которой республика вели шефство. Сейчас такой лодки нет, тогда как, например, соседний Татарстан гордится атомным крейсером 24-й дивизии Северного флота РФ, носящим название «Ак-Барс». У Башкирии, по мнению присутствующих, тоже должно быть именное судно, сообщили в пресс-службе партии.

«Я знаю о существовании проекта, по которому имя столицы Башкирии должна получить дизельная подводная лодка. Пока это еще только план, но надо добиваться совместными усилиями, в том числе, подключая и депутатов, чтобы проект был реализован», — сказал Андрей Величко.

Участвовавшие во встрече командир подводного ракетоносца Сергей Голубев и председатель Морского собрания Челябинской области Валерий Казанцев также подчеркнули значимость такого факта в деле военно-патриотического воспитания. Было отмечено, что жители субъекта, несомненно, ощущают гордость, когда узнают из средств массовой информации о том, что подлодка, названная именем их региона или города, успешно выполнила поставленную задачу. Однако шефство подразумевает также помощь от региона данному судну.

Встреча подводников с представителями студенческого актива, «Молодой Гвардии» и других общественных организаций состоялась в рамках проекта «Память и гордость в сердцах поколений» партии «Единая Россия». О значимости таких бесед рассказал региональный координатор проекта, депутат Госсобрания республики Эдуард Саитбаталов.

«Основой каждой личности, общества и государства являются духовные и нравственные устои. Неслучайно информационная война нацелена именно на размывание этого фундамента, этих базовых ценностей. Противостоять этому должна мощная система, объединяющая представителей законодательной и исполнительной власти, институты гражданского общества, молодежных объединений», — сказал Эдуард Саитбаталов.

Теги: Военно-морской флот
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