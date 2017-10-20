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20 октября Пятница

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«Салават Юлаев» начнет домашнюю серию игрой против «Автомобилиста»

СПОРТ

«Салават Юлаев» начнет домашнюю серию игрой против «Автомобилиста» Фото: Олег Яровиков

«Салават Юлаев» начнет домашнюю серию игрой против «Автомобилиста» Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Сегодня, 20 октября, уфимский «Салават Юлаев» на своем льду сыграет против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. В составе гостей много хорошо известных уфимским болельщикам фамилий: бывший голкипер «Салавата Юлаева» Владимир Сохатский, защитник Алексей Василевский, нападающие Артем Гареев и Степан Хрипунов и, конечно, Денис Куляш. Экс-капитан «юлаевцев», покинувший клуб в начале октября, впервые сыграет против уфимской команды.

В нынешнем сезоне команды уже встречались. В сентябре в домашнем мачте «Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев» со счетом 4:0. Всего в КХЛ клубы играли между собой 21 раз, в 10 случаях сильнее оказались уфимцы.

Матч на «Уфа-Арене» начнется в 19.00 по уфимскому времени.

Теги: хоккей, ХК «Салават Юлаев»
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