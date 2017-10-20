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МФЦ Башкирии напоминает о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

МФЦ Башкирии напоминает о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря Фото: Олег Яровиков

МФЦ Башкирии напоминает о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Многофункциональный центр Башкортостана напоминает о необходимости уплаты имущественных налогов.

В этом году для всех регионов России установлен единый срок уплаты имущественных налогов — не позднее 1 декабря. В число имущественных налогов входит налог на имущество, транспортный и земельный налоги.

Налог на имущество должны платить физические лица, у которых есть в собственности жилой дом; жилое помещение (квартира, комната); гараж, машиноместо; единый недвижимый комплекс; объект незавершенного строительства; иные здание, строение, сооружение, помещение; доля на имущество, перечисленное выше.

В случае нарушения сроков уплаты налога на имущество, на сумму недоимки будет начислена пеня за каждый календарный день просрочки в размере одной трехсотой от действующей ставки рефинансирования Центробанка РФ.

Кроме того, налоговый орган может направить работодателю должника уведомление о взыскании задолженности за счет заработной платы, а также наложить ограничение на выезд из страны.

Штраф с физических лиц за неуплату налогов не взыскивается.

Теги: МФЦ, имущественные налоги
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