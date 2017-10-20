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УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Участник из Башкортостана, четверокурсник Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Рафаэль Яхин, выступивший в составе сборной России на 44-м чемпионате мира WorldSkills Competition-2017 в Абу-Даби и завоевавший бронзовую медаль в компетенции «Камнетесное дело», признался, что доволен результатом.

«Результатом я доволен, ведь наша страна совсем недавно начала развиваться в этом направлении. Это первая медаль в России в компетенции «камнетесное дело» за всё время, — сказал в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства «Башинформ» Рафаэль Яхин. — Здесь было непросто, но не сложнее чем на чемпионате Европы, так как к этому старту я сумел подготовиться гораздо основательней. Было много тренировок, выездов, благодаря чему я смог усовершенствовать свои навыки. Путь к этой медали был долгий и на протяжении всего времени меня поддерживали мои наставники. Хочу поблагодарить своих тренеров Марину Попову и Аската Ишбаева, директора своего колледжа Лундежа Баймуратова и его заместителя Наркизу Юсубалиеву за их веру в меня. Директор нашего колледжа всегда помогал, закупал инструменты и делал всё ради победы. Надеюсь, он так же доволен результатом, ведь любая медаль, полученная на мировом чемпионате, — это большое достижение! Я очень рад, что не зря потратил столько времени и сил ради этого момента!»