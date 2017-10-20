УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе состоится презентация книги-альбома «Дочь Агидели» о жизни и творчестве заслуженной артистки России, народной артистки Башкортостана и Татарстана Ильсияр Газетдиновой.

Мероприятие пройдет 27 октября в 19.00 в Малом зале Башкирского академического театра драмы им. Мажита Гафури. Как сообщила руководитель литературно-драматической части театра Эльвира Искужина, в вечере примут участие видные деятели культуры и искусства республики, земляки актрисы, а также ведущие мастера сцены Башдрамтеатра.

Во время вечера будет организована продажа книги-альбома «Дочь Агидели», автограф-сессия и фотосессия с Ильсияр Газетдиновой.

Ведущая вечера — народная артистка Башкортостана Сара Буранбаева.