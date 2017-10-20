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20 октября Пятница

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Мэрия Уфы сообщила о перекрытии движения на улице Чернышевского с 20 октября

ОБЩЕСТВО

Мэрия Уфы сообщила о перекрытии движения на улице Чернышевского с 20 октября Фото: Олег Яровиков

Мэрия Уфы сообщила о перекрытии движения на улице Чернышевского с 20 октября Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Из-за реконструкции теплосети в Ленинском районе Уфы на ул. Чернышевского вводится частичное перекрытие движения транспорта.

Ограничение движения будет действовать с 21 часа 20 октября до 8 утра 23 октября на участке ул. Чернышевского — от ул. Ленина до ул. Мустая Карима. Объехать закрытый участок дороги можно по ул. Карла Маркса, Цюрупы и Коммунистической.

Мэрия Уфы призывает автолюбителей с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свой маршрут.

Теги: ремонт, перекрытие движения
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