В Башкирии названа дата проведения Форума гостеприимства и туриндустрии-2017 Фото: Олег Яровиков В Башкирии названа дата проведения Форума гостеприимства и туриндустрии-2017 Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице с 15 по 17 ноября пройдет ежегодный Форум гостеприимства и туриндустрии. Уфа станет центром притяжения тех, для кого туризм и гостеприимство не только ежедневный труд, но и возможность дарить людям яркие эмоции.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Китай, Швейцария, Греция и Иран уже заявили о своем желании участвовать в мероприятиях форума. Иностранные и российские эксперты в сфере туризма соберутся в столице Башкирии, чтобы поделиться опытом и обсудить самые актуальные вопросы развития этой сферы.

Часть мероприятий будет транслироваться в прямом эфире на портале Profi.Travel для профессионалов туристического рынка России и стран СНГ.

Впервые в рамках форума пройдет ярмарка детских туров. На ней будут предложены самые разнообразные программы для детей. Участвовать в них можно не только в дни школьных каникул, но и во время учебного года, не теряя при этом в знаниях, поскольку многие из этих программ представляют собой яркие и живые уроки.

Кроме того, на предстоящем форуме гостевыми юртами представят проект «Башкортостан новогодний, удивительный».

На стендах туристско-рекреационных кластеров республики можно будет познакомиться с их предложениями и увидеть их инвестиционный потенциал, красоту и местные достопримечательности.