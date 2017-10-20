В Башкирии синоптики прогнозируют временный снежный покров
В Башкирии синоптики прогнозируют временный снежный покров Фото: Ксения Калинина
В Башкирии синоптики прогнозируют временный снежный покров Фото: Ксения Калинина
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Резкое похолодание и даже временное установление снежного покрова ожидаются в Башкортостане в ближайшие выходные.
По прогнозам Башгидрометцентра, в субботу, 21 октября, в республике местами пройдет небольшой мокрый снег. Возможно установление временного снежного покрова. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит -2, +3 градуса, ночью -1,-6, при прояснениях до -11.
В воскресенье, 22 октября, также местами небольшой мокрый снег, установление временного снежного покрова, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Днем столбики термометров покажут -2, +3 градуса, ночью -1, -6, при прояснениях до -11.
В начале следующей недели характер погоды в регионе существенно не изменится. Автовладельцев призывают в ближайшее время сменить летние шины на зимние, чтобы не допустить «дня жестянщика».