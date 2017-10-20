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Геодезист, инженер, механик и другие - новые вакансии в Башкирии с зарплатой до 50 тысяч

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Геодезист, инженер, механик и другие - новые вакансии в Башкирии с зарплатой до 50 тысяч Фото: Олег Яровиков

Геодезист, инженер, механик и другие - новые вакансии в Башкирии с зарплатой до 50 тысяч Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минтруд Башкортостана сообщил о новых высокодоходных вакансиях в республике.

Как сообщили в ведомстве, уфимскому ООО «Идельстройресурс» требуется инженер-геодезист с опытом работы не менее трех лет. Заработная плата — 30 тысяч рублей.

Это же предприятие примет на работу инженера по проектно-сметной работе в транспортном и городском строительстве. Необходим опыт работы не менее трех лет. В должностные требования специалиста входит разработка сметной документации по договорам подряда на электромонтажные, общестроительные и ремонтные работы.

Заработная плата — 30 тысяч рублей.

Кроме того, ООО «Идельстройресурс» требуется мастер дорожного строительства, имеющий техническое образование и опыт работы не менее трех лет. Заработная плата — 50 тысяч рублей.

Для работы в Уфе торгово-производственной компании «Элесс» требуется заведующий хозяйством. Работа на оптовом складе. В должностные обязанности сотрудника входит прием товарно-материальных ценностей, продуктов питания, учет по накладным. Необходим опыт работы с продуктами питания не менее двух лет, знание «1С».

Зарплата — 35 тысяч рублей.

ООО «Башмебель-плюс» примет на работу менеджера в отдел продаж, с опытом работы. Командировки. Заработная плата -

от 25 до 45 тысяч рублей.

Уфимский арматурный завод ищет механика по ремонту и наладке токарных, фрезерных и сверлильных станков. Необходим опыт работы не менее трех лет. Предоставляется общежитие за счет работодателя, социальный пакет. Зарплата — от 32 до 37 тысяч рублей.

ООО «Уфастройконструкция» требуется водитель автомобиля категории «Е» для работы на «КамАЗе». Необходимы опыт работы не менее одного года и экспедирование груза. Оплата сдельная, не ниже 30 тысяч рублей.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.

Теги: вакансии, зарплата
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