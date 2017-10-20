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УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане началось исследование феномена местностей, давших республике и миру плеяды талантливых людей. Первая подобная встреча на тему «Феномен деревни Кусеево» была организована в Баймакском районе.

Встреча прошла в рамках открытого научно-общественного форума на актуальные темы, которые ежемесячно проводит редакция республиканского журнала «Ватандаш». В работе форума приняли участие ученые и представители общественности: профессор Башкирского государственного университета, доктор филологических наук Гиният Кунафин, доценты Сибайского института БашГУ, кандидаты наук Наиля Ласынова и Файруза Матинова, народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай, известные писатели, лауреаты премии им. С. Юлаева Тансулпан Гарипова и Ринат Камал, главный редактор журнала «Башкортостан кызы» Гульназ Кутуева, заместитель главы администрации Баймакского района Гульшат Сиргалина, заместитель общества краеведов района, учитель истории Айдар Мажитов и жители деревни Кусеево.

«Выбор данной темы не случаен. Эта деревня дала республике целую плеяду известных, талантливых людей, среди которых Герой Советского Союза Тафтизан Миннигулов, народный поэт Башкортостана Абдулхак Игебаев, языковед-педагог, создатель «Алифбы», заслуженный учитель БАССР Абдрахман Галлямов, писатель, лауреат премии им. С. Юлаева Тансулпан Гарипова, танцовщик, балетмейстер, заслуженный деятель искусств РБ Явдат Бикбердин, народная артистка РБ Зифа Баязитова, — отметила главный редактор журнала Рашида Магадеева. — Нам хотелось узнать об истоках этого уникального явления. В итоге получился обстоятельный разговор не только об истории деревни, ее традициях и преемственности поколений, но и духовности и патриотизме, о роли отдельных личностей в культурном развитии деревни».

Участники форума сошлись во мнении, что такие встречи необходимо сделать традиционными, как имеющие научное и воспитательное значение.

«В республике немало сёл и деревень, в которых родились и выросли будущие деятели нашей культуры, литературы, искусства, науки. Например, это Буранбаево в Баймакском, Абзаново в Зианчуринском, Кляшево в Чишминском, Сулейманово в Мечетлинском, Казмашево в Абзелиловском, Абишево в Хайбуллинском районах, — говорит участник проекта Кадим Аралбай. — Корни феномена — в богатейшем народном творчестве, уникальной природе, экологии нашей земли, народной памяти, сохранившей наши древние традиции».

Материал о форуме будет опубликован в 11-м номере журнала «Ватандаш».