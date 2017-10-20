В Башкирии засыпают семена нового урожая для следующей посевной Фото: elevatorist.com В Башкирии засыпают семена нового урожая для следующей посевной Фото: elevatorist.com

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии аграрные предприятия практически выполнили план по закладке семян нового урожая. По данным Минсельхоза РБ, на яровой сев следующего года заложено 303 тысяч тонн семян — 99% от плана. В страховой фонд яровых зерновых засыпано 42 тысячи тонн семян (92%). С заданием справились хозяйства 28 районов. В числе районов, заложивших семян больше запланированного, — Мелеузовский (321%), Куюргазинский (153%) и Дюртюлинский (119 %).

В переходящем фонде на сегодня 88,5 тысячи тонн семян озимых зерновых культур (67%) Задание выполнено в 21 районе. Семян многолетних трав засыпано две тысячи тонн, что составляет 99,7 процента от плана. С планом справились в 43 районах.