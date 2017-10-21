В Башкирии прошли съемки для научной экспедиции по французскому международному проекту Фото: Дом дружбы народов РБ В Башкирии прошли съемки для научной экспедиции по французскому международному проекту Фото: Дом дружбы народов РБ

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии удмуртский историко-культурный центр принял участие в работе научной экспедиции по французскому международному проекту «Étude interdiscplinaire d’une minorité animiste en Russie d’Europe, les Oudmourtes orientaux: rituels, coutumes, engagement communautaire aujourd’hui». Это междисциплинарное исследование закамских удмуртов, их современных обрядов и обычаев. Руководитель проекта Ева Тулуз. В составе рабочей группы было четыре человека: операторы — Денис Корнилов, Лииво Ниглас, антрополог Ева Тулуз и фольклорист Николай Анисимов.

Исследователи оценили роль календарно-обрядовых праздников в жизни удмуртской деревни. Они связаны с важнейшими этапами сельскохозяйственных работ. Обряды и праздники группируются по сезонам года. Весенне-летний цикл связан с подготовкой и проведением земледельческих работ и нацелен на обеспечение хорошего урожая. Основу осенне-зимних обрядов составляют благодарственные мероприятия в честь собранного урожая и утверждения дальнейшего благополучия.

Научная экспедиция провела съемки в селе Нижнебалтачево, деревнях Уразгильды и Вязанка, а также участвовала в обряде «Выль корка пырыку куриськон» («Моление в честь вхождения в новый дом») в деревне Арибаш.