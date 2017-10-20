Учалинский ГОК запустил три блочно-модульные котельные Фото: пресс-служба УГОК



Учалинский ГОК запустил три блочно-модульные котельные Фото: пресс-служба УГОК

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

На руднике «Узельгинский» Учалинского ГОКа (предприятие сырьевого комплекса УГМК) к началу отопительного сезона запустили три газовые блочно-модульные котельные. Новые объекты построены в этом году в рамках модернизации системы теплоснабжения.

Ранее теплоснабжение объектов предприятия, а также сторонних потребителей в поселке Межозерный Челябинской области осуществлялось от котельной рудника «Узельгинский» мощностью 121,2 Гкал, построенной в 80-х годах прошлого столетия. Котельная работала неэффективно — использовалась не более чем на 40% от своей мощности.

Для отопления и горячего водоснабжения зданий и сооружений на поверхности рудника «Узельгинский» введена котельная мощностью 12 МВт-БМК-12. Три современных котла фирмы «Bosch» вкупе с газовыми горелками «Unigas» обеспечивают ей максимальную производительность в 12 Гкал/час.

«КПД новой котельной выше, чем у прежней. Простота в эксплуатации достигается за счет полностью автоматизированной работы котельной, таким образом, для осуществления работы системы не требуется постоянного контроля», — отметил преимущества БМК-12 заместитель начальника энергоцеха Учалинского ГОКа Иван Немчинов.

Газовая котельная меньшей мощности — 3,2 МВт (БМК 3,2) — обеспечивает теплом автотранспортное предприятие, ремонтно-механический цех и склад горюче-смазочных материалов Узельгинской промплощадки.

Для станции нейтрализации была возведена блочно-модульная котельная (БМК 0,4) мощностью 0,4 МВт.

В техническое перевооружение системы теплоснабжения рудника «Узельгинский» вошла также замена в шахтных стволах водяных калориферных установок на газовые: была внедрена система прямого нагрева воздуха природным газом, которые в свою очередь работают с КПД 100% и также в автоматическом режиме.

Всего на модернизацию энергохозяйства было направлено более 190 млн рублей, из которых затраты на строительство блочно-модульных котельных составили 53,6 млн рублей.

Модернизация системы теплоснабжения рудника «Узельгинский» производилась при постоянном контакте с региональными и местными органами власти. После модернизации системы теплоснабжения предприятия, Учалинский ГОК прекратил поставку тепловой энергии сторонним потребителям в поселке Межозерный.

Для обеспечения потребителей поселка тепловой энергией местными и региональными органами власти также произведена значительная модернизация системы теплоснабжения поселка Межозерный: построена новая котельная мощностью 15,5 Гкал, выполнена реконструкция теплопунктов и замена значительной части теплотрасс.