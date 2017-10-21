В Благовещенске благоустроили дворы по проекту «Городская среда» Фото: пресс-служба Единой России В Благовещенске благоустроили дворы по проекту «Городская среда» Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Благовещенске открылись дворовые территории после ремонтно-строительных работ в рамках федерального проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Праздник пришел сразу в семь дворов города.

После ремонта дворы преобразились: расширены проезжие части и организованы дополнительные парковочные места, тротуары заасфальтированы, установлены новые бордюры, заменено освещение, появились новые скамейки и урны.

Сами жители активно принимали участие в благоустройстве. Все вместе они высадили деревья и намерены строго следить за сохранностью отремонтированных дворов.

Градоначальник Благовещенска Рустам Бадыкшанов поздравил жителей с праздником, поблагодарил их за активное участие в жизни города и двора, а самых активных председателей домовых комитетов наградил благодарственными письмами от администрации.

«В текущем году в Благовещенске отремонтировано семь дворовых территорий, потрачено порядка 17,2 млн рублей. Это говорит о том, что проект масштабный, он реализуется во всех регионах страны. Самое главное, что на этом проект не заканчивается, он будет продолжен в следующем, 2018 году», — отметил депутат Госсобрания республики Рустем Мусабиров.

В рамках проекта «Городская среда» производится комплексная реконструкция двора — укладывается новое асфальтовое покрытие, монтируется бордюрный камень, организуются парковочные карманы, обновляются детские игровые площадки, идет замена освещения.

Пришедшие на торжественные открытия дети и взрослые остались довольны праздником. Для них центром молодежных инициатив были организованы игровые площадки, конкурсы и викторины, подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов города. Организаторы приготовили для всех бесплатный горячий чай и сладкие угощения, провели беспроигрышную лотерею, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.