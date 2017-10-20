В Башкирии из-за необучения правилам охраны труда были отстранены 167 работников Фото: yugopolis.ru В Башкирии из-за необучения правилам охраны труда были отстранены 167 работников Фото: yugopolis.ru

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

С начала года в республике из-за необучения правилам охраны труда от работы отстранены 167 сотрудников 15 предприятий. Такие меры были приняты в связи с угрозой жизни и здоровью людей, пояснили в Гострудинспекции РБ. Так, обучение не провели для 88 работников сибайского ООО «Ремонтно-механический завод», 17 работников уфимского детского лагеря «Альбатрос», 14 работников уфимского ООО «Потенциал-Недра» и 11 работников калининградского ООО «БалтЭнергоМонтаж» (подрядная организация).

Работодателям пришлось провести обучение и заплатить штрафы, общая сумма которых составила 1,7 млн рублей. Нарушения были выявлены при проведении плановых проверок.