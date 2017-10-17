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20 октября Пятница

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В Татышлинском районе достраивают детсад, входящий в список объектов к 100-летию Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ / 100 лет Республике

В Татышлинском районе достраивают детсад, входящий в список объектов к 100-летию Башкирии Фото: Госстрой РБ

В Татышлинском районе достраивают детсад, входящий в список объектов к 100-летию Башкирии Фото: Госстрой РБ

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики на этой неделе заканчиваются строительно-монтажные работы детского сада, рассчитанного на 120 мест. Новый детсад входит в список объектов к 100-летию Башкортостана.

«Ввод этого детского сада в Верхних Татышлах ждут с большим нетерпением, так как он снимет вопрос очередности в детские сады райцентра. Новый детсад будет оснащен не только типовыми комнатами для игр и отдыха, но и компьютерным классом для занятий, а также спортивным залом», — сообщила пресс-секретарь Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Елена Вершинина.

Теги: строительство, детсад, 100-летие республики
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