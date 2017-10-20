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20 октября Пятница

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Урожай зерна в Башкирии почти на 0,5 млн тонн больше, чем в 2016 году - Минсельхоз

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Урожай зерна в Башкирии почти на 0,5 млн тонн больше, чем в 2016 году - Минсельхоз Фото: Олег Яровиков

Урожай зерна в Башкирии почти на 0,5 млн тонн больше, чем в 2016 году - Минсельхоз Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Урожай зерна в Башкортостане заметно превысил прошлогодние показатели.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РБ, валовой сбор зерна уже достиг 3,837 млн тонн. Год назад в регионе было собрано 3,373 млн тонн.

В числе лучших по намолоту зерна и зернобобовых культур — хозяйства Стерлитамакского, Мелеузовского, Чекмагушевского, Баймакского и Илишевского районов. В каждом из этих районов собрано от 142,2 до 225,6 тысячи тонн зерна.

По данным аграрного ведомства, зерновые и зернобобовые культуры скошены и обмолочены на 99,6% от плана. На последних гектарах ведут сейчас уборочные работы аграрии 13 районов.

Средняя урожайность составила в этом году 22 центнера с гектара. Самые высокие показатели урожайности в ходе уборочных работ отмечены в хозяйствах Чекмагушевского и Стерлитамакского районов — по 39,7 и 32,6 центнера с гектара, соответственно.

Теги: сельское хозяйство, зерно
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