В столице Башкирии состоится ярмарка разнопрофильных вакансий Фото: Олег Яровиков В столице Башкирии состоится ярмарка разнопрофильных вакансий Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Уфимская служба занятости 26 октября проведет ярмарку вакансий с участием предприятий всех видов экономической деятельности и форм собственности.

В числе предлагаемых вакансий — администратор, бетонщик, водитель, врачи различной квалификации, инженер, кондуктор, кондитер, кровельщик, каменщик, контролер, мастер строительных и монтажных работ, медицинские сестры, менеджер, мойщик посуды, облицовщик-плиточник, преподаватель, плотник, продавец, слесарь по ремонту автомобилей, сборщик мебели, слесарь-сантехник, тракторист, токарь, штукатур, электрогазосварщик и электрик.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.