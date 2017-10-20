Водитель маршрутки выкупил свой автобус за 800 тысяч рублей Фото: Башинформ Водитель маршрутки выкупил свой автобус за 800 тысяч рублей Фото: Башинформ

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Водитель автобуса, который арестовали судебные приставы, погасил 800 тысяч рублей задолженности. Судебные приставы пытались взыскать с уфимца неплатежи по кредитным обязательствам на общую сумму порядка 1 млн рублей. На прием к приставу-исполнителю гражданин не являлся, по месту регистрации не проживал.

Приставы установили, что должник является владельцем, а по совместительству и водителем транспортного средства коммерческого назначения, маршрутки. Сотрудники ФССП наложили арест и изъяли транспортное средство на специализированную стоянку. В тот же день мужчина оплатил порядка 800 тысяч рублей задолженности по кредиту.

Но автомобиль ему вернуть пока не удалось, поскольку в отношении него имеется еще одно исполнительное производство на сумму около 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Если владелец не погасит ее в ближайшее время, машина будет передана на принудительную реализацию в счет погашения оставшейся задолженности.